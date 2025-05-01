Отец из Ставропольского края на протяжении трех лет домогался собственной дочери

В Ставропольском крае мужчину подозревают в домогательствах в отношении собственной дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
О происходящем в семье стало известно после того, как младший брат девушки рассказал о ситуации в школе, после чего взрослые обратились к сотрудникам правоохранительных органов.
По словам источника, приставать к своей дочери мужчина начал в 2021 году, когда ей было 14 лет, только спустя три года домогательства прекратились.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
«Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за хранение наркотиков, пьяное вождение и причинение вреда здоровью», – сообщается в публикации.
До этого в Новосибирске 65-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после изнасилования ребенка. По предварительной информации, он надругался над 11-летней девочкой у себя в квартире. За некоторое время до инцидента он якобы неоднократно приставал к другой девочке.
Ранее в Петербурге судимый «остеопат» приставал к работницам цветочных магазинов.