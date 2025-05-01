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Отец из Ставропольского края на протяжении трех лет домогался собственной дочери

В Ставропольском крае мужчину задержали за то, что много лет приставал к дочери
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Shutterstock

В Ставропольском крае мужчину подозревают в домогательствах в отношении собственной дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

О происходящем в семье стало известно после того, как младший брат девушки рассказал о ситуации в школе, после чего взрослые обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

По словам источника, приставать к своей дочери мужчина начал в 2021 году, когда ей было 14 лет, только спустя три года домогательства прекратились.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

«Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за хранение наркотиков, пьяное вождение и причинение вреда здоровью», – сообщается в публикации.

До этого в Новосибирске 65-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после изнасилования ребенка. По предварительной информации, он надругался над 11-летней девочкой у себя в квартире. За некоторое время до инцидента он якобы неоднократно приставал к другой девочке.

Ранее в Петербурге судимый «остеопат» приставал к работницам цветочных магазинов.

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