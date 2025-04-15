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В Петербурге судимый «остеопат» приставал к работницам цветочных магазинов

В Петербурге мужчину задержали за приставания к работницам цветочных магазинов
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Pexels

В Петербурге 34-летнего мужчину подозревают в домогательствах в отношении работниц цветочных магазинов. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МВД по региону.

Как рассказала одна из девушек, 22-летняя флорист, во время смены в магазине к ним зашел посетитель и стал приставать. Когда пострадавшая стала звать на помощь, он отпустил. После обращения девушки возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Позже выяснилось, что мужчина, предположительно, заходил в два других магазина, где представлялся работницам остеопатом и предлагал «осмотреть».

На данный момент подозреваемый задержан. Следователи проводят все необходимые мероприятия.

По данным издания, в 2021 году его уже судили за подобные действия. После освобождения он поменял имя.

«Предположительно, надеялся, что это поможет ему откреститься от криминального прошлого», – сообщается в публикации.

Правоохранители предполагают, что за последнее время от действий фигуранта пострадали больше девушек.

Ранее в Ленобласти мужчина домогался двухлетней дочери соседей.

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