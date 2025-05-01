В Челябинской области машина врезалась в Honda и загорелась

В Челябинской области произошло ДТП, четыре человека не выжили

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с загоревшейся машиной. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 107-м километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск». По предварительной информации, автомобиль марки Kia вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной того же производителя.

После этого второй участник движения врезался в Honda, съехал в кювет, опрокинулся и загорелся. На кадрах с места заметно, что заднюю часть машины смяло.

В результате пострадали водитель Honda, мужчина за рулем второго Kia и двое его пассажиров, никого из них спасти не удалось.

«На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге машина без пассажиров внутри загорелась на парковке. На место прибыли сотрудники оперативных служб и потушили возгорание.

Ранее загоревшийся автомобиль заблокировал движение в тоннеле под Калужским шоссе в Москве.