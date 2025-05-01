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Бывшая послушница монастыря обвинила игуменью в склонении к употреблению психотропов

В Екатеринбурге бывшая послушница рассказала о приеме психотропов в монастыре
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Vadiar/Shutterstock/FOTODOM

Бывшая послушница рассказала о том, что в монастыре женщин заставляли принимать психотропные препараты. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По словам бывшей послушницы по имени Маргарита, она жила в Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге до 2011 года. Женщина ушла, но там все еще находятся ее близкие.

В беседе с членами семьи женщина выяснила, что некоторым насельницам дают антипсихотики, при этом каких-либо медицинских показаний к этому нет.

Сама Маргарита якобы также застала времена, когда местная игуменья «прописывала» монахиням нейролептики, не имея соответствующей квалификации. Предположительно, от ее действий пострадали 50-60 человек.

По словам бывшей послушницы, в какой-то момент ее семья лишилась родственника. На кладбище сестры, которые жили в монастыре, были «странно веселыми». Люди из монастыря рассказали Маргарите, что у сестер наблюдались последствия приема препаратов, например, артроз и галлюцинации.

«После многих лет на препаратах люди не могли без них заснуть, потеряли естественный сон. Женщин склоняли к отказу от медицинской помощи, от приёма обезболивающих», – рассказала женщина.

Она также добавила, что игуменья якобы заставляет женщин принимать вещества в качестве «доказательства преданности и беспрекословного послушания».

Маргарита обратилась в прокуратуру и попросила проверить руководство.

Ранее мужчина поссорился с экс-супругой и накачал ее маленьких детей наркотиками.

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