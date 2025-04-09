Жорин оценил шансы покупательницы квартиры Долиной на возвращение денег

Адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с порталом «Страсти», что возвращение денег Полине Лурье за квартиру Ларисы Долиной зависит от объективности суда.

Жорин отметил, что суд должен оценить представленные доказательства и аргументы сторон, прежде чем принять решение.

«Если апелляционный суд сочтет доводы покупательницы убедительными, он может изменить решение в ее пользу», — отметил адвокат.

По словам Жорина, при признании сделки купли-продажи квартиры недействительной каждая из сторон обязана вернуть другой все полученное по сделке. Адвокат отметил, что в гражданском праве есть такое понятие, как «реституция» — возвращение сторонами всего полученного по недействительной сделке.

Жорин уточнил, что бывает двусторонняя и односторонняя реституция. Двухсторонняя предусматривает, что оба участника сделки вернут себе то, что было получено по ней. В случае односторонней возвращает лишь тот, кто действовал добросовестно и без нарушения закона.

28 марта этого года Хамовнический районный суд города Москвы вернул Долиной квартиру, проданную мошенниками. Суд удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры и признал сделку недействительной. Лурье заявила, что ей не вернули деньги за недвижимость.

Ранее фигурантка по делу Долиной оказалась причастна к еще трем мошенничествам.