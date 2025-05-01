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С пензенского депутата сняли обвинения по поводу незаконности им ношения наград

Авторы обращения по поводу медалей пензенского депутата извинились перед ним
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Юрий Пирогов/РИА «Новости»

Авторы обращения принесли извинения депутату Пензенской городской думы Алексею Иванову за то, что требовали проверить законность ношения им госнаград. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель гордумы Денис Соболев.

«Наши извинения депутату Иванову А. А. принесены, мы разобрались в данной ситуации», — говорится в новом обращении на имя Соболева и руководителей фракций.

Авторы обращения подчеркнули, что не хотели оскорбить достоинство ветерана, так как сами являются ветеранами и служили Отечеству.

29 апреля сообщалось, что три участника специальной военной операции (СВО) и три ветерана спецназа обвинили пензенского депутата Алексея Иванова в присвоении чужих наград. Они направили коллективное обращение в гордуму с требованием проверить подлинность наград парламентария.

Ветераны боевых действий сослались на фотографию в соцсетях Иванова, где он позирует с тремя наградами: кавалер ордена Мужества, медаль «За отвагу» и медаль ООН «За службу миру».

Ранее депутаты Госдумы начали «бороться» за медаль ордена «За доблестный труд».

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