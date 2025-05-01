С пензенского депутата сняли обвинения по поводу незаконности им ношения наград

Авторы обращения принесли извинения депутату Пензенской городской думы Алексею Иванову за то, что требовали проверить законность ношения им госнаград. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель гордумы Денис Соболев.

«Наши извинения депутату Иванову А. А. принесены, мы разобрались в данной ситуации», — говорится в новом обращении на имя Соболева и руководителей фракций.

Авторы обращения подчеркнули, что не хотели оскорбить достоинство ветерана, так как сами являются ветеранами и служили Отечеству.

29 апреля сообщалось, что три участника специальной военной операции (СВО) и три ветерана спецназа обвинили пензенского депутата Алексея Иванова в присвоении чужих наград. Они направили коллективное обращение в гордуму с требованием проверить подлинность наград парламентария.

Ветераны боевых действий сослались на фотографию в соцсетях Иванова, где он позирует с тремя наградами: кавалер ордена Мужества, медаль «За отвагу» и медаль ООН «За службу миру».

Ранее депутаты Госдумы начали «бороться» за медаль ордена «За доблестный труд».