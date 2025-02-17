Россиянин затопил соседей, поджег съемную квартиру и напал с саблей на спасателей

В Челябинской области мужчина затопил соседей, поджег свою квартиру и отбивался саблей от пытавшихся попасть к нему спасателей. Об этом пишет 74.ru.

Инцидент произошел вечером 16 февраля в Миассе. По словам соседа мужчины Ярослава, неадекватного жильца ловили несколько человек, а когда его скрутили полицейские, он пытался спрятаться от них под припаркованной машиной.

«Он на балконе об себя бил стекло, что-то выкидывал. Когда выбежал на улицу, начал от всех убегать. Он убегает, я — вслед за ним. Полицейские догнали возле детской машинки его, начали крутить, он все время выбивался. Когда его вели до скорой, залез под «Патриот», вцепился, говорил: «Помогите, друзья!». Схватился за мою ногу. Когда его вытащили из-под машины, начали вкалывать успокоительное, минут 10 в скорую не могли затолкать», — рассказал очевидец.

Перед этим буйный мужчина поджег арендованную квартиру и махал саблей перед спасателями, стоя на балконе. Это попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «ЧП Миасс». Затем хулиган пытался спрыгнуть, но пожарные его поймали и отправили в больницу.

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