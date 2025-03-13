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Россиянам объяснили, когда в их квартирах отключат отопление

Роскачество: отопление отключат, если в течение пяти дней теплее +8 градусов
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Kseniiia Zhuk/Shutterstock/FOTODOM

Отопление в квартирах россиян отключается по решению местных властей. Делается это при условии, если среднесуточная температура в течение пяти дней не опускалась ниже +8 градусов, напомнили RT в пресс-службе Роскачества.

Даже если в отдельные дни воздух прогревается сильнее, чем +8 градусов, но общесуточная температура по итогам пяти дней остается ниже, то тепло продолжат подавать. Это объясняется тем, что весной зачастую тепло днем может резко смениться ночным похолоданием. Но даже в случае, если условие пяти дней было соблюдено, но после отключения отопления все-таки внезапно стало холодно, то отопление могут снова подать, хоть на это и требуется обычно несколько дней, объяснили эксперты Роскачества.

В любом случае перед окончательным завершением отопительного сезона местная администрация известит об этом за три-пять дней. Сам процесс отключения тепло проходит в несколько этапов- сначала он затрагивает промпредприятия, затем дома, а после – школы, детсады и другие соцобъекты.

В каждом отдельном регионе срок отключения отопления свой. Поэтому ожидать, что в марте батареи окончательно остынут, не стоит, подчеркнули специалисты.

По санитарным нормам в теплое время года в жилом помещении должно быть не теплее, чем +28 градусов – отклонения допускаются не более, чем на 4 градуса. При нарушении этого правила можно подать жалобу в УК, а затем, если решение отсутствует, то и в Роспотребнадзор и Госжилинспекцию, заключили эксперты.

Напомним, с 1 марта 2025 года в России ввели новые правила расчета оплаты отопления. Причем в разных регионах страны принцип начисления оплаты может варьироваться: где-то все останется практически без изменений, где-то граждане получат платежки с непривычными суммами. В чем суть нововведений, при чем здесь ЕГРН и что делать, если вы не согласны с начисленной суммой – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве увеличили мощность отопления из-за похолодания.

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