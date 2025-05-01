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Суд освободил главу «Индустриального союза Донбасса» от наказания

ТАСС: суд освободил украинского бизнесмена Мкртчана от отбывания наказания
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ФК «Кубань»

Суд освободил украинского бизнесмена, директора металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана от отбывания наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Суд удовлетворил просьбу осужденного и освободил его от дальнейшего наказания. В настоящее время он находится в реанимации гражданского медицинского учреждения», — сказали правоохранители.

По информации правоохранительных органов, Мкртчан отбывал наказание в исправительной колонии во Владимире. Срок его заключения должен был окончиться менее чем через год.

В 2018 году Мкртчан был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Украинского миллиардера обвиняли в хищении денежных средств, выданных его компании российскими банками в виде кредита. По данным следствия, в 2009 году «Индустриальный союз Донбасса» получил несколько миллиардов долларов, при этом часть денег оказалась выведена через офшорные компании и похищена.

Ранее двух обвиняемых в передаче телефонов заключенному конвоиров освободили из СИЗО.

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