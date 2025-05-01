Суд освободил главу «Индустриального союза Донбасса» от наказания

Суд освободил украинского бизнесмена, директора металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана от отбывания наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Суд удовлетворил просьбу осужденного и освободил его от дальнейшего наказания. В настоящее время он находится в реанимации гражданского медицинского учреждения», — сказали правоохранители.

По информации правоохранительных органов, Мкртчан отбывал наказание в исправительной колонии во Владимире. Срок его заключения должен был окончиться менее чем через год.

В 2018 году Мкртчан был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Украинского миллиардера обвиняли в хищении денежных средств, выданных его компании российскими банками в виде кредита. По данным следствия, в 2009 году «Индустриальный союз Донбасса» получил несколько миллиардов долларов, при этом часть денег оказалась выведена через офшорные компании и похищена.

Ранее двух обвиняемых в передаче телефонов заключенному конвоиров освободили из СИЗО.