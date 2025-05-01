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Под Калининградом 11-летний мальчик попросил полицейских забрать его с сестрой из семьи

Школьник из Калининградской области обратился в полицию из-за жестокого отчима
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Depositphotos

Школьник из Гусева в Калининградской области попросил забрать его с сестрой от жестоких матери и отчима. Об этом тетя детей рассказала «Клопс».

Около двух лет назад мать 11-летнего Никиты, его 13-летней сестры Светы и 16-летнего брата Димы, сошлась с перебивавшимся случайными заработками Владимиром (имена изменены), который сразу начал поднимать руку на саму женщину и ее детей. По словам их тети, после развода мать стала злоупотреблять алкоголем и, несмотря на регулярные побои, защищала отчима, который грозил детям расправой. Однако органы опеки ограничивались проверками условий проживания.

Устав от систематического насилия, Никита недавно сам пошел в полицию и пожаловался на домашнюю обстановку. После этого домой к нему отправили сотрудницу ПДН, которая не отреагировала на мольбы детей забрать их из семьи, хотя близкие родственники были готовы оформить на них опеку.

«Света и Никита в тяжелом психологическом состоянии, все время в стрессе. Они хотят уйти из этого ада», — говорит тетя пострадавших.

Она уже пожаловалась в прокуратуру на бездействие полиции и органов опеки. А пока в УМВД по Калининградской области проводят проверку, с Никитой и Светой начал работать школьный психолог.

Ранее супруги, ставшие опекунами шестерых детей, избивали их и использовали как рабочую силу.

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