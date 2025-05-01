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Похудевшая с помощью «Оземпика» пенсионерка рассказала о разрушительных последствиях

Американка потеряла зрение в попытке похудеть с помощью «Оземпика»
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Жительница США подала в суд на производителя Ozempic и Wegovy после того, как столкнулась с потерей зрения после уколов для похудения. Об этом пишет LADBible.

Силетт Митчелл, 64-летняя бабушка 11 внуков, начала делать инъекции еще в 2023 году, чтобы похудеть, и впервые начала замечать легкую размытость зрения через три месяца после начала приема. Она перешла с Wegovy на Ozempic, но проблемы со зрением ухудшились, и женщина уже не могла избавиться от «темных, мутных теней» в правом глазу.

Американка обратилась за помощью к офтальмологу, который отправил ее на МРТ. Обследование выявило у пациентки неартериитную переднюю ишемическую оптическую нейропатию (NAION) в правом глазу, но вскоре патологию обнаружили и на левом.

«Когда я играла с внуками, темные тучи начали наползать на мой другой глаз. На следующий день врач подтвердил, что у меня развилась NAION и в этом глазу, что привело к постоянной потере зрения. Мне больно думать, что я не смогу полностью видеть лица своих внуков и в полной мере переживать самые важные моменты в жизни моих близких», — признается женщина.

Она считает ухудшение зрения, которое заставило ее нуждаться в помощи при выполнении повседневных дел, прямым побочным эффектом инъекций и намерена добиться компенсации датского производителя лекарств Novo Nordisk. Размер иска не уточняется.

Ранее ученые узнали, у кого «уколы для похудения» могут вызвать депрессию.

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