Россиянам назвали топ мифов о правильном питании, которые мешают наслаждаться едой

По мере роста тренда на правильное питание это понятие обрастает все большим количеством правил и даже ограничений. Правда в том, что правильное питание — это грамотно выстроенный рацион, который подходит лично вам. С учетом образа жизни, медицинских показаний и персональных запросов. Основной залог — есть разнообразную еду, вкусную именно для вас. Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала «Газете.Ru» про главные мифы о правильном питании, которые действительно сводят удовольствие к минимуму.

«Нельзя есть после 18:00 — один из самых популярных мифов, в котором есть только небольшая доля правды. Это правило возникло из другого — ложиться спать в 22:00, так как до 00:00 в организме вырабатывается мелатонин (гормон сна). Отходить ко сну с полным желудком действительно не полезно, так как во время вашего отдыха организм продолжает работать, переваривая пищу. В результате вы имеете все шансы проснуться без энергии, даже после восьмичасового сна. Однако в реальности мы далеко не всегда можем соблюдать идеальный график отдыха, следовательно, запрет на питание после 18:00 — миф. На самом деле, важно осуществлять последний за день прием пищи за 2-3 часа до сна», — объяснила она.

Второй миф — сладкое можно есть только по утрам.

«Еще один миф, который переворачивает настоящие рекомендации с ног на голову. Существует мнение — если с утра съесть что-то вредное и калорийное, то в течение дня можно подстроить свой рацион и уровень активности, чтобы минимизировать последствия. Но настоящее правильное питание наоборот гласит о том, что утром лучше отдать предпочтение сбалансированному завтраку, а не сахарно-углеводной бомбе. После пробуждения метаболизм нужно «разогнать». Начать следует со стакана воды, а далее напитать организм энергией в виде полноценного сытного приема пищи. Сладкое же лучше съесть через пару часов после завтрака. Чтобы не переживать о том, что вы не успеете сжечь тот самый кусок торта, важно базово понимать калорийность своего рациона и вписывать все любимые блюда в дневную норму. Исключение есть только для людей с особыми медицинскими показаниями — проконсультируйтесь со врачом, есть ли у вас персональные рекомендации по потреблению сладкого», — сказала врач.

Третий — перекусывать вредно.

«Правило, которое зачастую не раскрывается полностью. Перекусывать действительно вредно, если весь ваш рацион состоит из снеков — протеиновых батончиков и прочих быстрых вариантов насытиться. Однако еще вреднее голодать между приемами пищи, чувствовать упадок сил и апатию. Старайтесь выбирать в качестве перекусов чистые продукты — фрукты, овощи, орехи. И ни в коем случае не заменяйте полноценный обед на быстрый перекус на постоянной основе», — заявила она.

Четвертый — бургеры и сэндвичи — табу.

«Бытует миф, что на правильном питании разрешено есть только гречку, вареную курицу и овощи. Забудьте об этом раз и навсегда — правильное питание должно быть полноценным. Это не диета, с помощью которой можно избавиться от лишних килограммов, а образ жизни. Значит, в рационе должны быть и любимые блюда, даже если это бургер или сэндвич. Если разобрать эти блюда по ингредиентам, то мы получим отличное соотношение мяса (белков), овощей (клетчатки) и хлеба (углеводов). Поэтому не отказывайтесь от такого обеда совсем, лучше обратите внимание на минимизацию калорийности, чтобы бургер вписывался в вашу норму. Например, попросите добавить меньше соуса или откажитесь от обжарки во фритюрном масле», — резюмировала врач.

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