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Россиянин разделся и пытался забраться на монумент в Джакарте

Голого туриста из России задержали за попытку взобраться на монумент в Джакарте
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Shutterstock

В Джакарте задержали голого россиянина, пытавшегося забраться на национальный памятник Монас, сообщает РИА Новости со ссылкой на индонезийский телеканал Lintas INews.

Мужчина зашел на территорию достопримечательности через Восточные ворота и «осмелился пробежать без одежды и обуви» до основания монумента высотой 132 метра. Это произошло на глазах у сотрудники полиции, которые «были шокированы», увидев, как голый иностранец бежит к памятнику Монас.

«Он был успешно пойман только тогда, когда поднялся по лестнице в чашу памятника», — уточняют СМИ.

Задержанный сообщил, что его зовут Виктор, ему 36 лет, и он приехал из России. Мужчина, по его собственным словам, столкнулся со стрессом и находился в подавленном состоянии.

Услышав эту историю, россиянина накормили и дали ему возможность отдохнуть, а затем все же доставили в центральный полицейский участок Джакарты. После допроса туриста передали иммиграционным властям.

Ранее в Мексике местные жители избили туриста, который залез на священное сооружение майя.

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