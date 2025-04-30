Танкер с российской нефтью прошел мимо мели благодаря действиям Финляндии

В Финляндии сообщили о спасении танкера с российской нефтью

В Финляндии предотвратили посадку на мель танкера с российской нефтью. Об этом сообщили в Береговой охране страны.

Авария была предотвращена в международных водах у маяка Кольбодегрунд, неподалеку от Хельсинки. Уточняется, что речь шла о танкере так называемого теневого флота. То есть это был танкер, перевозивший российскую нефть, вопреки западным санкциям.

«Судно следовало в западном направлении, которое примерно через десять минут привело бы его на мель. После того как Морской центр сообщил об этом по радио, судно изменило курс и таким образом избежало мели», — говорится в сообщении.

До этого в Астраханской области завершили строительство нового танкера-химовоза «Азимут-1». В региональном минпроме отметили, что судно было построено Южным центром судостроения и судоремонта ОСК, а его проектированием занималось Невское проектно-конструкторское бюро ОСК.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер с россиянами на борту не выпускают из Йемена после удара США.