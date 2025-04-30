Костромич отдал мошенникам 2,5 млн рублей и едва не стал подозреваемым в краже

Житель Костромы попался на уловки мошенников и едва не стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам пострадавший, сначала, представившись сотрудниками социального фонда, аферисты попросили мужчину уточнить его трудовой стаж, затем выманили код из сообщения.

Позже «сотрудники банка» заявили, что кто-то попытался похитить его средства. Поддавшись уговорам, костромич продал свой автомобиль и отправил деньги злоумышленникам. Также он перевел им сбережения и деньги с кредитной карты, всего от него мошенники получили 2,5 миллиона рублей.

Однако аферисты убедили его в том, что неизвестные пытаются похитить имущество его родственников.

«Недолго думая мужчина отправился на работу к сестре и ее супругу, вскрыл сейф и вынес ювелирные изделия на сумму 10 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

По пути в ломбард пострадавший понял, что стал жертвой мошенников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее пожилая омичка испугалась дела о госизмене и отправила аферистам 28 млн рублей.