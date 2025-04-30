Пожилая омичка испугалась дела о госизмене и отправила аферистам 28 млн рублей

Пожилая женщина из Омска стала жертвой мошенников, передав им 28,1 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сначала с 68-летней женщиной общался якобы генеральный директор инвестиционной компании, в которую омичка вкладывалась. На этом этапе каких-либо сомнений у омички не возникло.

Позже «сотрудник ФСБ» рассказал о кадровой проверке из-за отправки денег компании за рубеж, она оказалась одной из подозреваемых. Неизвестные запугивали пострадавшую возбуждением уголовного дела по статье о госизмене.

Пытаясь избежать наказания, в течение месяца женщина отправляла злоумышленникам деньги, которые якобы будут лежать в особой ячейке в банке. Один из курьеров, которым она отдавала миллионы, вручил ей якобы ключ от ячейки.

Когда пострадавшая отправила все свои деньги, аферисты потребовали взять кредит в размере пяти миллионов рублей.

«Женщина сразу же позвонила брату, проживающему в Москве. Он отговорил ее от опрометчивых действий», — сообщается в публикации.

По факту хищения средств возбудили уголовное дело, идет расследование.

Ранее российская пенсионерка поверила в «секретную операцию» и лишилась 8 млн рублей.