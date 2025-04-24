Самарский подросток попал под суд за сексуализированное насилие над лицеистами в туалете

Старшекласснику из Самары грозит до 25 лет за насилие над другими школьниками

В Самаре перед судом предстанет 17-летний лицеист, который унижал других школьников в туалете. Об этом пишет kp.ru.

Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года в одном из престижных лицеев города. Старшеклассник Эльнур (имя изменено. — прим. ред.) терся ширинкой о лица школьников. За этим наблюдали как минимум 10 человек, они сняли издевательства на видео, которое затем попало в сеть.

Перед этим между Эльнуром и сидевшим на подоконнике мальчиком произошел конфликт, и ученик 11-го класса решил унизить младшего товарища. Сообщалось, что от выходок юноши пострадали несколько человек, но они боялись сообщать взрослым о произошедшем, так как обидчик угрожал им физической расправой. Мать одного из школьников написала заявление в полицию, увидев унизительное видео со своим ребенком в соцсетях.

После огласки Эльнура поставили на внутришкольный учет и возбудили против него уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ. За хулиганство с применением насилия, насильственные действия сексуального характера, а также истязание в отношении двух несовершеннолетних юноше может грозить до 25 лет лишения свободы, но вероятно, наказание смягчат из-за возраста обвиняемого. Сейчас лицеист находится под домашним арестом, но в ближайшее время его дело будет рассмотрено в Советском районном суде Самары.

Ранее в Приморье первоклассник пригрозил учительнице арбалетом и схватил ее за шею.