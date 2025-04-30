Петербурженка пнула полицейского между ног и получила штраф

Петербурженку оштрафовали за удар полицейскому между ног. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Инцидент произошел ночью 23 февраля у ресторана ParkKing в Александровском парке. Гузель Насхутдинова, находившаяся там в состоянии алкогольного опьянения, нарушила общественный порядок и продолжила вызывающе вести себя в присутствии сержанта полиции. Она не только проигнорировала законные требования сотрудника УМВД, но и напала на него.

«Не желая быть задержанной, Насхутдинова применила в отношении последнего насилие, не опасное для жизни и здоровья, а именно нанесла не менее одного удара правой рукой в область его левого плеча, а также нанесла не менее одного удара обеими ногами в область правого и левого колена, паховой области», — говорится в сообщении.

Женщину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. На суде она раскаялась в содеянном и получила наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Ранее на Ставрополье толпа цыган напала на полицейских из-за куличей на кладбищах.