18-летний свердловчанин получил реальный срок за то, что спаивал 16-летнего брата

Суд в Свердловской области отправил юношу в колонию за спаивание младшего брата

В Свердловской области 18-летний юноша получил реальный срок за то, что спаивал младшего брата. Об этом рассказали в пресс-службе судов региона.

«На протяжении двух месяцев, с октября по ноябрь 2024 года, 18-летний Артем Ч. по своей инициативе покупал младшему 16-летнему брату спиртные напитки — виски, пиво, джин и водку», — говорится в сообщении.

Семья уже стояла на учете как неблагополучная, поэтому, когда полицейским стало известно о случившемся, против старшего брата возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.

Артем Ч. полностью признал вину. Его приговорили к лишению свободы на полтора года в колонии общего режима.

Ранее женщину приговорили к реальному сроку за дважды разыгранную перед партнером беременность.