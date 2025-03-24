Женщину приговорили к реальному сроку за дважды разыгранную перед партнером беременность

Британку, которая дважды притворилась беременной и заставила партнера в это поверить, отправили за решетку. Об этом пишет The Guardian.

Жительница Стаффордшира, 23-летняя Либби Вернон, познакомилась в интернете с молодым человеком и сообщила ему, что беременна близнецами от своего бывшего бойфренда, который якобы жестоко обращался с ней. Также она заявила, что имеет собственное жилье, взятое в ипотеку, но ее слова оказались ложью. Не подозревая об этом, новый знакомый согласился воспитывать детей вместе, но позже девушка сообщила ему, что один из зародышей перестал развиваться, после чего пара обсудила потерю и совместно горевала.

В декабре 2023 года Вернон отправила мужчине фотографию новорожденного в белой шапочке со словами «Кто-то хочет с тобой познакомиться», а позже присылала фотографии ребенка в автокресле и в детской кроватке. Впоследствии от молодой матери пришло «лихорадочное сообщение», в котором говорилось, что младенец перестал дышать. По ее словам, скорая помощь отвезла их обоих в больницу, но спасти девочку не удалось.

Зимой 2024 года пара сблизилась, и Вернон сообщила партнеру, что вновь беременна, и у нее снова будут близнецы. Молодой человек нашел и обустроил дом, в котором, как он предполагал, они будут жить вместе с детьми. Однако тщательно спланированный обман вскрылся, когда девушка пришла в родильное отделение с накладным животом.

Ответить на вопрос о причинах такого поведения британка так и не смогла. Суд приговорил ее к шести месяцам тюремного заключения.

Ранее женщина притворялась больной раком и собирала деньги, чтобы тратить их в свое удовольствие.