Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщину приговорили к реальному сроку за дважды разыгранную перед партнером беременность

В Британии девушку отправили в тюрьму за разыгранную перед партнером беременность
close
Freepik

Британку, которая дважды притворилась беременной и заставила партнера в это поверить, отправили за решетку. Об этом пишет The Guardian.

Жительница Стаффордшира, 23-летняя Либби Вернон, познакомилась в интернете с молодым человеком и сообщила ему, что беременна близнецами от своего бывшего бойфренда, который якобы жестоко обращался с ней. Также она заявила, что имеет собственное жилье, взятое в ипотеку, но ее слова оказались ложью. Не подозревая об этом, новый знакомый согласился воспитывать детей вместе, но позже девушка сообщила ему, что один из зародышей перестал развиваться, после чего пара обсудила потерю и совместно горевала.

В декабре 2023 года Вернон отправила мужчине фотографию новорожденного в белой шапочке со словами «Кто-то хочет с тобой познакомиться», а позже присылала фотографии ребенка в автокресле и в детской кроватке. Впоследствии от молодой матери пришло «лихорадочное сообщение», в котором говорилось, что младенец перестал дышать. По ее словам, скорая помощь отвезла их обоих в больницу, но спасти девочку не удалось.

Зимой 2024 года пара сблизилась, и Вернон сообщила партнеру, что вновь беременна, и у нее снова будут близнецы. Молодой человек нашел и обустроил дом, в котором, как он предполагал, они будут жить вместе с детьми. Однако тщательно спланированный обман вскрылся, когда девушка пришла в родильное отделение с накладным животом.

Ответить на вопрос о причинах такого поведения британка так и не смогла. Суд приговорил ее к шести месяцам тюремного заключения.

Ранее женщина притворялась больной раком и собирала деньги, чтобы тратить их в свое удовольствие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами