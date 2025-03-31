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Крокодил утащил мальчика под воду во время прогулки на лодке

В Индонезии крокодил напал на ребенка в самодельном каноэ
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Depositphotos

В Индонезии после нападения крокодила в реке нашли десятилетнего мальчика, его не спасли. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Инцидент произошел, когда вместе с друзьями ребенок переплывал водоем на самодельном каноэ. Мальчик высунул руку за борт и почувствовал, что его схватил хищник. Другие пассажиры пытались спасти друга, но рептилия утащила его под воду.

Дети вернулись в деревню и рассказали о произошедшем взрослым, которые позже выдвинулись на поиски ребенка. Местный фермер нашел мальчика в воде, он плыл по течению лицом вниз, школьник не выжил.

Подобный случай до этого произошел в ЮАР, где из-за крокодила семилетний мальчик лишился руки. Пострадавший пошел на рыбалку вместе с семьей и, пока родственники занимались ловлей, играл на мелководье.

Крокодил попытался утащить ребенка, но отец вытащил сына из пасти хищника. Позже местные жители пытались найти в воде конечность пострадавшего, но не смогли.

Ранее жительница Намибии разжала пасть крокодилу и спаслась.

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