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Жительница Айовы собрала коллекцию из 38 162 ложек

UPI: американка собрала коллекцию из 38 162 ложек и планирует установить рекорд
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WQAD News 8/YouTube

Жительница Айовы собрала коллекцию из 38 162 ложек, пишет UPI.

Кэмми Пол собрала около двух десятков добровольцев, которые в течение более пяти часов каталогизировали каждую ложку, чтобы подготовить доказательства для подачи заявки в Книгу рекордов Гиннесса. Если рекорд будет официально подтвержден, он побьет предыдущий результат, принадлежащий австралийцу Десу Уоррену, чья коллекция насчитывает 30 тысяч чайных ложек и была учтена еще в 1990 году.

«У него только чайные ложки. У меня же здесь — чайные ложки, ложки для соли, для горчицы, ложки Позолоченного века и ложки со всего мира, созданные в разные периоды истории», — рассказала Пол.

История ее коллекционирования началась в детстве, когда ее прабабушка подарила ей 127 ложек после совместных чаепитий.

По словам Кэмми, цель ее галереи — показать красоту этих предметов и познакомить общественность с искусством серебряного дела, которое часто недооценивается.

«Люди не считают это искусством, но посмотрите на эти детали — они невероятно тонкие», — добавила она.

Ранее американец установил мировой рекорд по подтягиваниям.

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