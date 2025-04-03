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Американец установил мировой рекорд по подтягиваниям

UPI: американец за сутки подтянулся 10001 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса
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Guinness World Records

Американец установил мировой рекорд по подтягиваниям, выполнив 10001 повторение за сутки, пишет UPI.

Спортсмен Труэтт Хейнс вновь вошел в Книгу рекордов Гиннесса, установив новый мировой показатель по количеству подтягиваний за 24 часа. На этот раз он выполнил 10001 повторение, вернув себе титул, который ранее удерживал всего несколько часов.

Это уже третья попытка Хейнса установить абсолютный рекорд. Два года назад он впервые достиг результата в 8100 подтягиваний, но его достижение было побито австралийцем Гэри Ллойдом менее чем через сутки.

«Я не обладаю сверхспособностями, но мне дарована сила воли. Даже если потребуются годы, я не остановлюсь, пока не достигну цели», — признался рекордсмен.

Новый рекорд стал результатом многолетних тренировок и упорства. Хейнс подчеркивает, что его история доказывает: настойчивость важнее природных данных. Официальные представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили результат и поздравили спортсмена с выдающимся достижением.

Ранее мейн-кун попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему хвосту.

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