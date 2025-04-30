Российская пенсионерка поверила в «секретную операцию» и лишилась 8 млн рублей

В Архангельске пенсионерка поверила мошенникам и лишилась 8 млн рублей

В Архангельске 60-летняя местная жительница поверила в «секретную операцию» и лишилась сбережений. Об этом сообщает Region29.ru.

Все началось 16 апреля, когда пенсионерке позвонили через анонимный мессенджер. Злоумышленник представился высокопоставленным сотрудником областной администрации и вовлек женщину в якобы «секретную операцию». В последующие дни другие мошенники, выдававшие себя за представителей спецслужб, убедили пенсионерку в необходимости перевести сбережения на «безопасный счет».

Обманутая женщина сняла средства со своих банковских счетов, счетов супруга и оформила кредитные карты. Через банкомат она совершила около 30 переводов на подконтрольные мошенникам счета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее учительница задала вопрос в чате и стала жертвой мошенников, отдав им почти 7 млн рублей.