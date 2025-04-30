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В челябинском детсаду педагоги запугивали и избивали воспитанников

В Челябинске родители пожаловались на избиение детей в детсаду
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Depositphotos

Родители из Челябинска обвинили педагогов из детского сада в истязании воспитанников. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам родителей, они обратили внимание на синяки, которые стали появляться у детей после посещения учреждения. Помимо этого, дети отказывались идти в детский сад, утром они устраивали истерики.

Взрослые установили наблюдение за педагогами и выяснили, что за детьми не присматривают должным образом.

«Наших малышей бьют, таскают за руки, закрывают в спальне и всячески запугивают воспитатель с няней», – рассказали родители.

Увидев эти кадры, родители обратились к заведующей, которая якобы ситуацию не прокомментировала и попросила не говорить об этом остальным отцам и матерям. Только спустя некоторое время и воспитателя, и няню уволили.

Родители обратились в правоохранительные органы. На ситуацию отреагировали в прокуратуре, специалисты организовали проверку.

«Прокуратура района проверит исполнение требований законодательства об образовании, даст оценку работе руководителя детского сада», – сообщается в публикации.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Тюмени ребенок получил тройное рассечение головы на танцах в детсаду.

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