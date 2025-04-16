Сооснователя «Правого сектора» ликвидировали в Белгородской области

При попытке прорыва под Белгородом ликвидирован украинский боевик Василий Малкович с позывным «Хорват». Об этом написал российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Преступлений, совершенных этим идейным неонацистом, наберется на несколько томов», — заявил военкор.

Как рассказал Поддубный, Малкович являлся сооснователем группировки «Правый сектор» (запрещена в России как террористическая и экстремистская). Военкор отметил, что «Хорват» готовил боевиков со времен Майдана, участвовал в водной и энергетической блокаде Крыма, руки «по локоть в крови».

Поддубный добавил, что Малкович также причастен к рейдерским захватам и похищениям людей. После ухода из «Правого сектора», боевик «скитался по разным тербатам», включая формирование «Аскер» Ленура Ислямова.

Предварительно, ликвидировали Малковича накануне, при попытке прорыва боевиков на территорию Белгородской области.

Незадолго до этого Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север», писал, что в украинских социальных сетях публикуются посты о пропавших без вести военнослужащих, большинство из которых служили в 47-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Вооруженных сил Украины.

«Северный ветер» пояснил, что бойцы 47 ОМБр ВСУ в составе 1,5 тысячи бойцов были уничтожены при попытке вторгнуться в Краснояружский район Белгородской области.

Ранее Алаудинов ответил на вопрос о возможности ВСУ прорваться в Белгород.