Полицейская спасла жертву домашнего насилия, которая просто молчала в трубку

Молчаливый телефонный звонок в полицию спас жизнь жертве домашнего насилия в Южной Корее. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Утром 28 марта в отдел полиции в провинции Чеджу поступил звонок. На него ответила патрульный офицер Ким Хе Чжин, но звонивший молчал, и полицейская сразу заподозрила неладное. Вместо того, чтобы отнести звонок к ложным обращениям, она попросила абонента дважды постучать по динамику телефона, если он в опасности. Услышав два стука, Ким начала отлеживать местоположение звонившего и попросила еще раз подтвердить угрозу, нажав кнопку с цифрой на телефоне.

Абонент несколько раз нажал на кнопку и тут же повесил трубку. Тогда полицейская отнесла дело к разряду первоочередных и отправила на место происшествия своих коллег. Правоохранители обнаружили по этому адресу молодую заплаканную девушку, которая рассказала, что во время ссоры ее избил молодой человек. После этого пострадавшую доставили домой к ее родственникам.

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