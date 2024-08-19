Курьер обезвредил мужчину, напавшего на россиянку у подъезда

В Казани курьер, доставлявший заказ, защитил девушку, на которую напал агрессивный мужчина. Видео с камеры придомового наблюдения разместило издание «Вечерняя Казань» в Telegram-канале.

Инцидент произошел 18 августа у подъезда одного из домов по улице Чишмяле. На кадрах курьер с терморюкзаком подходит к двери подъезда и начинает набирать номер квартиры на домофоне, когда сзади него агрессивный мужчина набрасывается на девушку, которая разговаривает по телефону. По информации издания, потерпевшая разговаривала с полицейскими о том, что ей угрожают.

Курьер не растерялся и скрутил нападавшего. Другая информация о случившемся отсутствует.

До этого в Петербурге курьер службы доставки спас пожилую женщину от мошенников. Он обратился к правоохранителям после того, как обнаружил в переданном ему конверте крупную сумму, которая предназначалась аферистам.

Ранее в Петербурге пенсионерка помогла поймать курьера мошенников.