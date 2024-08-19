Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курьер обезвредил мужчину, напавшего на россиянку у подъезда

В Казани курьер спас девушку от агрессивного мужчины

close
100%
Вечерняя Казань | Новости' class="item-image" >
Телеграм-канал Вечерняя Казань | Новости

В Казани курьер, доставлявший заказ, защитил девушку, на которую напал агрессивный мужчина. Видео с камеры придомового наблюдения разместило издание «Вечерняя Казань» в Telegram-канале.

Инцидент произошел 18 августа у подъезда одного из домов по улице Чишмяле. На кадрах курьер с терморюкзаком подходит к двери подъезда и начинает набирать номер квартиры на домофоне, когда сзади него агрессивный мужчина набрасывается на девушку, которая разговаривает по телефону. По информации издания, потерпевшая разговаривала с полицейскими о том, что ей угрожают.

Курьер не растерялся и скрутил нападавшего. Другая информация о случившемся отсутствует.

До этого в Петербурге курьер службы доставки спас пожилую женщину от мошенников. Он обратился к правоохранителям после того, как обнаружил в переданном ему конверте крупную сумму, которая предназначалась аферистам.

Ранее в Петербурге пенсионерка помогла поймать курьера мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами