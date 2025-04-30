Иностранцу грозит тюрьма в России за контрабанду ювелирных украшений на миллионы

В Шереметьево задержали иностранца с украшениями на 14 млн рублей

Иностранный гражданин может оказаться в тюрьме за попытку незаконного ввоза в Россию ювелирных украшений на сумму 14 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Пассажира из Турции остановили для выборочного контроля в «зеленом» коридоре в аэропорту Шереметьево. При досмотре в его карманах и сумке были обнаружены 15 ювелирных изделий известных брендов Cartier, Graff, Messika и Chopard, а также сертификаты на украшения последнего.

По словам задержанного, украшения он вез в качестве дорогих подарков для своих друзей и коллег. Экспертиза подтвердила подлинность украшений, выполненных из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, аметиста и малахита.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров (ст. 226.1 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

Ранее в Иркутске таможенники остановили 29-летнего иностранца, который пытался незаконно ввезти в Россию $30 тысяч в барсетке.