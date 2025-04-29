У мужчины случился инсульт из-за привычки грызть ногти

Блогер из Перу рассказал в соцсетях, что перенес инсульт из-за привычки грызть ногти. Об этом пишет Terra.

Десять лет назад Марио Коломина, популярный в Перу блогер и инфлюенсер, перенес инсульт. Мужчина признался, что всегда имел привычку грызть ногти и в итоге заразился бактерией под названием Staphylococcus aureus, которая вызывает лихорадку, недомогание, боль, отек, гной, затрудненное дыхание и другие тревожные симптомы.

В случае Марио микроорганизм попал в кровоток и быстро распространился по всему его телу, в результате чего у перуанца развилась сердечная недостаточность. Сначала мужчина думал, что у него грипп, но потом его левую ногу парализовало. Он попал в больницу и прошел обследование, в ходе которого выяснилось, что бактерии поселились на митральном клапане сердца, и это заставило микроорганизмы размножаться по всему телу каждый раз, когда кровь перекачивается. В итоге пациенту провели экстренную операцию по замене сердечного клапана, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

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