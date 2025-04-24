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Ученые выяснили, почему утренние инфаркты опаснее

Nature: тяжесть инфаркта зависит от работы двух белков
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Специалисты Научного центра здравоохранения Техасского университета (UTHealth) обнаружили, что высокая тяжесть сердечных приступов по утрам и ночам связана с худшим взаимодействием белков BMAL1 и HIF2A. Работа опубликована в журнале Nature.

Предыдущие исследования показали, что утренние инфаркты чаще приводят к серьезным последствиям — фатальным аритмиям, сердечной недостаточности и повышенному риску летального исхода. Однако причины этого долгое время оставались неизвестными.

Ученые установили, что ключевым фактором является взаимодействие между двумя белками — BMAL1 и HIF2A. Первый регулирует циркадные ритмы организма, влияя на сон, метаболизм и гормональную активность. Второй помогает клеткам выживать при недостатке кислорода — главном факторе повреждений при инфаркте.

Эксперименты на мышах показали, что сердечные приступы, произошедшие около трех часов ночи, вызывали более сильные повреждения: инфаркт был обширнее, а риск сердечной недостаточности выше. Дневные инфаркты, напротив, оказывались менее разрушительными, так как сердце лучше справлялось с гипоксией (кислородным голоданием).

Также было установлено, что белки BMAL1 и HIF2A регулируют активность гена амфирегулина (AREG), влияющего на степень повреждения сердечной ткани. Воздействие на этот путь с помощью препаратов помогло защитить сердце, особенно если лечение совпадало с циркадной фазой организма.

Исследователи надеются, что эти данные помогут разработать «хронолечебные» подходы к борьбе с инфарктами, при которых терапия будет синхронизирована с биологическими часами пациента для повышения ее эффективности.

Ранее врач рассказал, что некоторые лекарства от аритмии могут вызвать инфаркт.

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