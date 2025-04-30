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Британского морпеха, который охранял ядерное оружие, уличили в связях с неонацистами

Times: британского морпеха подозревают в связях с неонацистами
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Солдата морской пехоты Великобритании из подразделения, которое охраняет ядерное оружие страны, подозревают в связях с неонацистами. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источники.

«Морской пехотинец в подразделении, которое охраняет силы ядерного сдерживания, был допрошен контртеррористической полицией из-за предполагаемых неонацистских связей», — говорится в публикации.

По данным издания, несколько месяцев назад морпех разместил среди коллег опрос, спросив, не беспокоит ли их то, что политика разнообразия, равенства и инклюзивности может создать «слабую и скомпрометированную версию» морской пехоты.

После внутреннего расследования и допроса Минобороны стало известно, что солдат является членом неонацистской политической партии. Информацию о морпехе передали в антитеррористическую программу Prevent, а после его допросила полиция.

Как пишет Times, морпех служит в спецподразделении, которое круглыми сутками следит за тем, чтобы никто посторонний не проник на подлодки с ядерным оружием. На данный момент допуск военного к секретной информации приостановили, ему приказали работать из дома.

До этого во Франции задержали молодого неонациста, который публиковал в соцсетях призывы к нападению на чиновников.

В сети 20-летний задержанный был известен под псевдонимом Panzer. Это прозвище является отсылкой к немецким танкам, которые использовались в годы Второй мировой войны.

Во время обыска в доме француза нашли предметы и литературу, имеющие отношение к неонацистской идеологии.

Ранее было названо число молодых людей, попавших под влияние украинских террористов за три года;

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