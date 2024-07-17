Во Франции задержали неонациста, призывавшего нападать на чиновников

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали молодого неонациста, подозреваемого в призывах к нападениям на чиновников и подготовке атаки на участников эстафеты олимпийского огня. Об этом сообщил местный телеканал BFMTV.

По информации журналистов, под стражей оказался 20-летний житель коммуны Кольмар. Возбужденное против него дело уже передали в управление по борьбе с терроризмом, говорится в материале.

«Молодой человек угрожал расправиться с факелоносцами [во время эстафеты олимпийского огня] и публиковал в своем Telegram-канале призывы к нападению на должностных лиц», — говорится в материале.

При этом следователи выяснили, что в сети задержанный был известен под псевдонимом Panzer. Это прозвище является отсылкой к немецким танкам, которые использовались в период Второй мировой войны.

Также во время обыска в доме гражданина полицейские обнаружили различные предметы и литературу, имеющие отношение к неонацистской идеологии. Неназванный источник телеканала отметил, что молодой человек является членом неонацистского движения.

Ранее во Франции вооруженный ножом мужчина напал на военного с криком «Бог велик».