Российских пожарных в зоне СВО хотят наделить статусом ветеранов боевых действий

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о присвоении статуса ветеранов боевых действий пожарным, которые участвуют в защите гражданского населения в районах проведения специальной военной операции (СВО). Документ появился в базе данных нижней палаты российского парламента.

Инициатива принадлежит депутатам от партии «Справедливая Россия — За правду». Они предложили внести поправки в федеральный закон «О ветеранах» и начать наделять соответствующим статусом сотрудников муниципальной пожарной охраны и членов организаций, включенных в реестр добровольной пожарной охраны. При этом условием для получения статуса ветерана боевых действий станет их участие в эвакуации мирных жителей и других операциях по защите гражданского населения в приграничных регионах и в зоне СВО.

В пояснительной записке к законопроекту перечислены некоторые из структур, работники которых могли бы претендовать на статус ветеранов боевых действий. Среди них — поисково-спасательный отряд Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгорода, а также команды добровольцев АНО «Центр «Патриот» в Курской области.

По мнению авторов документа, его принятие позволит повысить уровень социальной защищенности пожарных. Кроме того, власти продемонстрируют свою признательность специалистам за вклад в обеспечение безопасности людей.

Ранее в Совете Федерации РФ одобрили закон о наделении статусом ветеранов боевых действий граждан, отражавших атаку на Курскую область.