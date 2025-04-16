Совфед одобрил закон о статусе ветерана для бойцов в российском приграничье

СФ одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для бойцов в Курской области

Совфед на пленарном заседании одобрил закон о наделении статусом ветерана боевых действий всех бойцов, отражавших вторжение на территорию РФ. Об этом пишет ТАСС.

Внесенные изменения дополняют закон «О ветеранах». Статус ветерана боевых действий смогут присваивать бойцам, в том числе уволенным в запас, сотрудникам МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и СК, а также участникам добровольных батальонов. Все они смогут получить данный статус в случае выполнения задач в Курской области.

Кроме того, статус инвалида боевых действий будет предоставляться лицам, ставшим инвалидами из-за ранения, полученного при выполнении задач в Курской области.

Недавно сообщалось, что священники, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не менее четырех месяцев, могут получить статус ветеранов боевых действий.

Ранее Путин организовал комиссию по поддержке ветеранов боевых действий.