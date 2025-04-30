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Уголовное дело возбудили после того, как мигрант упал с 23-го этажа на стройке в Петербурге

В Петербурге возбудили дело после того, как мигрант упал с 23-го этажа на стройке
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ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Петербурге после падения мигранта с высоты на стройке возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, а также изъяли документы по трудоустройству упавшего с 23-го этажа работника. Детали и обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Инцидент произошел 29 апреля на стройплощадке, расположенной у дома №8/1 по Муринской дороге. Иностранный рабочий упал с высоты 20-го этажа, когда занимался креплением утеплителя на фасаде здания. Он не выжил. Предварительно, причиной произошедшего могло стать нарушение правил техники безопасности. Известно, что мужчина прибыл в Россию в феврале текущего года и состоял на миграционном учете. Однако в строительной компании он был занят без официального оформления.

Ранее рабочий получил ожоги и сотрясение мозга из-за вспышки газа на петербургском заводе.

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