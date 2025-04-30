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Тамбовские СМИ заметили сходство логотипов местного лицея и минздрава США

Тамбовские журналисты обнаружили сходство эмблем лицея №29 и минздрава США
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МАОУ «Лицей №29»/Department of Health and Human Services

В Тамбове местные СМИ обратили внимание на сходство эмблемы лицея №29 с логотипом министерства здравоохранения и социальных служб США. Такое сообщение появилось в Telegram-канале «Твердый знак Тамбов».

На опубликованных изображениях видно, что на обеих эмблемах изображен синий круг, внутри которого размещены идентичные фигуры людей в профиль. Цветовые гаммы логотипов также совпадают – сочетание синего с желтым. Разницу можно проследить в оттенках этих цветов, эмблема Тамбовского лицея ярче.

Пока неизвестно, является ли сходство случайным совпадением или результатом заимствования. Официальных комментариев от представителей лицея №29 не поступало.

До этого бренд Меган Маркл обвинили в копировании герба муниципалитета Пореррас на Майорке.

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