Тамбовские СМИ заметили сходство логотипов местного лицея и минздрава США

В Тамбове местные СМИ обратили внимание на сходство эмблемы лицея №29 с логотипом министерства здравоохранения и социальных служб США. Такое сообщение появилось в Telegram-канале «Твердый знак Тамбов».

На опубликованных изображениях видно, что на обеих эмблемах изображен синий круг, внутри которого размещены идентичные фигуры людей в профиль. Цветовые гаммы логотипов также совпадают – сочетание синего с желтым. Разницу можно проследить в оттенках этих цветов, эмблема Тамбовского лицея ярче.

Пока неизвестно, является ли сходство случайным совпадением или результатом заимствования. Официальных комментариев от представителей лицея №29 не поступало.

До этого бренд Меган Маркл обвинили в копировании герба муниципалитета Пореррас на Майорке.

Ранее Диджей Виталий Лазарев (он же — Dj Lavitas) обвинил автора трека «Сигма бой» в плагиате.