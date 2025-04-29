«Устный приказ о запрете абортов»: в Вологодской области суд оштрафовал главврача роддома

Суд в Вологодской области оштрафовал и.о. главврача Вологодского городского роддома Людмилу Горюнову за отказ проводить процедуру прерывания беременности местной жительнице. Горюнову признали виновной в административном правонарушении и оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение условий лицензирования медицинской деятельности.
Пресс-служба суда сообщила, что в середине февраля 39-летняя местная жительница обратилась в женскую консультацию для искусственного прерывания беременности. Женщина побеседовала с психологом, сделала УЗИ, сдала необходимые анализы и получила направление в Вологодский городской родильный дом — где получила отказ в проведении процедуры.
«Ссылаясь на устный приказ минздрава региона о запрете проведения абортов на территории Вологодской области, а также на моральные и религиозные соображения, делать аборт мне отказались», — рассказала вологжанка.
Подобное обращение ей не понравилось, на следующий день она сделала аборт в соседней Ярославской области, а позже обратилась с жалобой на нарушение закона в прокуратуру. Дело передали в суд.
В судебном заседании и.о. главврача подтвердила устное указание вышестоящего руководства о запрете проведения абортов в Вологодской области и свою вину не признала. Однако мировой судья, оценив все собранные по делу доказательства, посчитал факт совершения административного правонарушения доказанным.
В беседе с изданием «Подъем» и.о. главврача отказалась комментировать штраф, а по поводу политики в отношении абортов посоветовала обратиться в региональный минздрав.
«Я свою работу делаю в соответствии с теми нормативными документами, которые есть у нас в РФ и Вологодской области. У нас аборты делаются в соответствии с приказом о маршрутизации», — сказала Горюнова.
Не единичный случай
За последнее время этот случай уже не первый. 16 апреля «Коммерсантъ» писал, что Генпрокуратура выявила в Вологодской области шесть случаев «незаконного отказа в предоставлении медицинской услуги» прерывания беременности как в областном роддоме, так и в других клиниках региона. Инициатором проверки выступил депутат Госдумы Алексей Канаев, к которому обратились возмущенные местные жительницы.
«В письме Генпрокуратуры сообщается, что Вологодский городской роддом в досудебном порядке выплатил одной из женщин денежную компенсацию за моральный вред и возместил стоимость процедуры в частной клинике (18 тыс. руб.). В отношении главврача роддома составлен протокол по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (нарушение требований, предусмотренных лицензией). А Череповецкий городской родильный дом за отказ сделать аборт уже оштрафован на 50 тыс. руб. по той же статье КоАП», — говорится в публикации.
В пресс-службе судов Вологодской области изданию также подтвердили, что «отказ был обусловлен наличием указаний по прекращению подобных операций».
«Да, демографию в стране повышать нужно. Но решать этот важный вопрос необходимо с соблюдением требований федерального законодательства», — отметили в суде.
Генпрокуратура вынесла руководителям медучреждений и организаций Вологодской области 19 предостережений на эту тему.
В свою очередь, депутат Канаев заявил, что «Вологодчина не удельное княжество, нарушать законы никому не позволено».
Предотвращение и народосбережение
Усложнение процедуры прерывания беременности в Вологодской области — публично объявленная региональная политика. Власти называют это «маршрутизацией», которая сводится к «дополнительному информированию» о процедуре и ее последствиях, а также рассказу о государственных мерах поддержки семей с детьми. Как пишет «Коммерсантъ», письменных отказов в проведении процедуры женщинам не предоставляют и каждый случай «рассматривается индивидуально».
В начале марта «Ведомости» сообщали, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов во время оперативного совещания с правительством региона заявил о планах выплат по 1 млн рублей клиникам, отказавшимся проводить аборты, в качестве «компенсации потенциальных экономических потерь». Средства предлагалось изыскать в областном бюджете.
По мнению Филимонова, «узаконенное детоубийство в утробе матери» недопустимо, а аборты должны проводиться только по медицинским показаниям или в случаях криминального характера. Теме «предотвращения абортов» для «народосбережения» в его Telegram-канале посвящен не один десяток постов.
В соответствии с федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан» искусственное прерывание беременности должно проводиться по желанию женщины в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).