«Устный приказ о запрете абортов»: в Вологодской области суд оштрафовал главврача роддома

Суд оштрафовал и.о. главврача Вологодского городского роддома Людмилу Горюнову за отказ сделать аборт местной жительнице. Выяснилось, что основанием для этого стал устный приказ регионального минздрава. Ранее местный губернатор Георгий Филимонов обещал выделять медицинским учреждениям по миллиону рублей на покрытие «потенциальных экономических потерь» за непроведение абортов на территории региона.

Суд в Вологодской области оштрафовал и.о. главврача Вологодского городского роддома Людмилу Горюнову за отказ проводить процедуру прерывания беременности местной жительнице. Горюнову признали виновной в административном правонарушении и оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение условий лицензирования медицинской деятельности.

Пресс-служба суда сообщила, что в середине февраля 39-летняя местная жительница обратилась в женскую консультацию для искусственного прерывания беременности. Женщина побеседовала с психологом, сделала УЗИ, сдала необходимые анализы и получила направление в Вологодский городской родильный дом — где получила отказ в проведении процедуры.

«Ссылаясь на устный приказ минздрава региона о запрете проведения абортов на территории Вологодской области, а также на моральные и религиозные соображения, делать аборт мне отказались», — рассказала вологжанка.

Подобное обращение ей не понравилось, на следующий день она сделала аборт в соседней Ярославской области, а позже обратилась с жалобой на нарушение закона в прокуратуру. Дело передали в суд.

В судебном заседании и.о. главврача подтвердила устное указание вышестоящего руководства о запрете проведения абортов в Вологодской области и свою вину не признала. Однако мировой судья, оценив все собранные по делу доказательства, посчитал факт совершения административного правонарушения доказанным.

В беседе с изданием «Подъем» и.о. главврача отказалась комментировать штраф, а по поводу политики в отношении абортов посоветовала обратиться в региональный минздрав.

«Я свою работу делаю в соответствии с теми нормативными документами, которые есть у нас в РФ и Вологодской области. У нас аборты делаются в соответствии с приказом о маршрутизации», — сказала Горюнова.

Не единичный случай

За последнее время этот случай уже не первый. 16 апреля «Коммерсантъ» писал, что Генпрокуратура выявила в Вологодской области шесть случаев «незаконного отказа в предоставлении медицинской услуги» прерывания беременности как в областном роддоме, так и в других клиниках региона. Инициатором проверки выступил депутат Госдумы Алексей Канаев, к которому обратились возмущенные местные жительницы.

«В письме Генпрокуратуры сообщается, что Вологодский городской роддом в досудебном порядке выплатил одной из женщин денежную компенсацию за моральный вред и возместил стоимость процедуры в частной клинике (18 тыс. руб.). В отношении главврача роддома составлен протокол по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (нарушение требований, предусмотренных лицензией). А Череповецкий городской родильный дом за отказ сделать аборт уже оштрафован на 50 тыс. руб. по той же статье КоАП», — говорится в публикации.

В пресс-службе судов Вологодской области изданию также подтвердили, что «отказ был обусловлен наличием указаний по прекращению подобных операций».

«Да, демографию в стране повышать нужно. Но решать этот важный вопрос необходимо с соблюдением требований федерального законодательства», — отметили в суде.

Генпрокуратура вынесла руководителям медучреждений и организаций Вологодской области 19 предостережений на эту тему.

В свою очередь, депутат Канаев заявил, что «Вологодчина не удельное княжество, нарушать законы никому не позволено».

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Предотвращение и народосбережение

Усложнение процедуры прерывания беременности в Вологодской области — публично объявленная региональная политика. Власти называют это «маршрутизацией», которая сводится к «дополнительному информированию» о процедуре и ее последствиях, а также рассказу о государственных мерах поддержки семей с детьми. Как пишет «Коммерсантъ», письменных отказов в проведении процедуры женщинам не предоставляют и каждый случай «рассматривается индивидуально».

В начале марта «Ведомости» сообщали, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов во время оперативного совещания с правительством региона заявил о планах выплат по 1 млн рублей клиникам, отказавшимся проводить аборты, в качестве «компенсации потенциальных экономических потерь». Средства предлагалось изыскать в областном бюджете.

По мнению Филимонова, «узаконенное детоубийство в утробе матери» недопустимо, а аборты должны проводиться только по медицинским показаниям или в случаях криминального характера. Теме «предотвращения абортов» для «народосбережения» в его Telegram-канале посвящен не один десяток постов.

В соответствии с федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан» искусственное прерывание беременности должно проводиться по желанию женщины в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).