Мужчине из Гонконга ампутировали ногу после иглоукалывания, пишет South China Morning Post.

В Гонконге 47-летний местный житель перенес ампутацию левой голени после того, как у него развилась тяжелая инфекция стрептококка группы А, вызвавшая некротический фасциит — заболевание, известное как «инфекция, пожирающая плоть». По данным Центра охраны здоровья, причиной заражения могло стать лечение иглоукалыванием в двух клиниках традиционной китайской медицины.

Тревожные симптомы у китайца начались в середине апреля: у мужчины появилась лихорадка и сильная боль в бедре. Он обратился в частную больницу, где на следующий день ему была проведена ампутация левой нижней конечности. На данный момент состояние мужчины стабильное. Известно, что он страдал от хронических заболеваний.

Стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes) — бактерия, которая обычно обитает на коже и в горле. Она может передаваться воздушно-капельным путем или через контакт с инфицированными поверхностями. Однако в данном случае эпидемиологическое расследование показало, что мужчина не выезжал за границу, не имел открытых ран или других травм кожи, которые могли бы стать входными воротами для инфекции.

Специалисты Департамента здравоохранения проверили обе клиники, изучили используемые процедуры и взяли образцы окружающей среды. Лабораторные исследования показали, что одна проба из клиники в Коцзюэй-Бэй дала положительный результат на стрептококк группы А, совпадающий с типом, найденным в организме пациента. В настоящее время проводится генетический анализ для установления более точного соответствия.

«Команда подозревает, что практикующий врач мог не соблюдать должных мер инфекционного контроля при проведении иглоукалывания», — сообщил представитель департамента.

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