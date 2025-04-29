Продавцу воздушных шаров ампутировали ноги после взрыва баллона с гелием

Продавцу воздушных шаров ампутировали ноги после взрыва газового баллона в Бразилии. Об этом сообщает Metropoles.

Несчастный случай произошел 27 апреля в муниципалитете Боа-Эсперанса-ду-Норти. Тиаго Лейте де Алмейда приехал туда из соседнего населенного пункта, чтобы продавать воздушные шары во время католического церковного фестиваля, который проходил в городе на минувших выходных.

В момент инцидента мужчина держал баллон с гелием между ног и надувал очередной воздушный шар. Взрыв баллона также повредил часть автомобиля, в котором находился пострадавший. Он чудом уцелел, но пережил ампутацию конечностей. О текущем состоянии здоровья Тиаго не сообщается.

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