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В Ставропольском крае проверят информацию о нападении на полицейских на кладбище

В Зеленокумске изучат информацию о нападении на полицейских на кладбище
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура проводит проверку по факту нападения на полицейских на кладбище в Зеленокумске Ставропольского края. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прокуратурой края организована проверка по факту нарушения общественного порядка на кладбище в Советском округе», — говорится в сообщении.

По данным источника, компания людей пришла на кладбище в день Радоницы, чтобы посетить родственников.

«В ходе сбора административного материала пятью гражданами оказано противодействие, сотрудникам правоохранительных органов причинены телесные повреждения», — заявили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело. Четверо человек задержаны, местонахождение пятого устанавливается.

Депутат Брянской областной думы и глава общероссийского движения «Россия православная» Михаил Иванов ранее поделился духовным значением Радоницы. По словам депутата, Радоница наступает после Светлой седмицы. Иванов добавил, что эта связь с Пасхой подчеркивает главную идею праздника — триумф Христа и дарование вечной жизни.

Ранее иеромонах Макарий призвал отказаться от искусственных цветов на кладбищах.

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