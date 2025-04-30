В Ставропольском крае проверят информацию о нападении на полицейских на кладбище

В Зеленокумске изучат информацию о нападении на полицейских на кладбище

Прокуратура проводит проверку по факту нападения на полицейских на кладбище в Зеленокумске Ставропольского края. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прокуратурой края организована проверка по факту нарушения общественного порядка на кладбище в Советском округе», — говорится в сообщении.

По данным источника, компания людей пришла на кладбище в день Радоницы, чтобы посетить родственников.

«В ходе сбора административного материала пятью гражданами оказано противодействие, сотрудникам правоохранительных органов причинены телесные повреждения», — заявили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело. Четверо человек задержаны, местонахождение пятого устанавливается.

Депутат Брянской областной думы и глава общероссийского движения «Россия православная» Михаил Иванов ранее поделился духовным значением Радоницы. По словам депутата, Радоница наступает после Светлой седмицы. Иванов добавил, что эта связь с Пасхой подчеркивает главную идею праздника — триумф Христа и дарование вечной жизни.

Ранее иеромонах Макарий призвал отказаться от искусственных цветов на кладбищах.