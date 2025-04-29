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Россиянам рассказали, что принято делать на Радоницу

«Россия православная»: на Радоницу принято посещать храмы и кладбища
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makalex69/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Брянской областной думы и глава общероссийского движения «Россия православная» Михаил Иванов поделился духовным значением Радоницы, которая в 2025 году выпадает на 29 апреля. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Радоница — это не день скорби и уныния, а день радости о Воскресении Христовом, которое дарует жизнь вечную всем верующим, в том числе и нашим усопшим близким», — подчеркнул Иванов.

По словам депутата, Радоница наступает после Светлой седмицы и является первым днем после Пасхи, когда Церковь разрешает проводить панихиды и поминальные службы. Иванов добавил, что эта связь с Пасхой подчеркивает главную идею праздника — триумф Христа и дарование вечной жизни.

Иванов призвал к искренней молитве и духовному общению с усопшими, отметив, что духовная составляющая важнее, чем внешние атрибуты поминовения. Он также обратил внимание на важность уважительного отношения к местам захоронения, и призвал к поддержанию чистоты и порядка на кладбищах и соблюдению приличий.

До этого священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий призвал отказаться от искусственных цветов на кладбищах. Он отметил, что настоящие цветы стоят красиво и потом увядают через несколько дней, превращаясь в прах. Священник подчеркнул, что этот прах присущ человеческому праху тоже.

Ранее ученые нашли древнейшее поминальное блюдо в марокканской пещере.

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