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В РПЦ призвали отказаться от пластиковых цветов на кладбищах

Иеромонах Макарий поддержал идею отказаться от пластиковых цветов на кладбищах
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий в интервью Life.ru поддержал предложение отказаться от искусственных цветов на кладбищах.

«В обсуждении предложения об отказе от искусственных цветов на кладбищах хочется задать вопрос — что можно возразить? Искусственные цветы пару дней выглядят прилично, потом превращаются в хлам, который никуда не девается», — заявил он.

Макарий добавил, что настоящие цветы стоят красиво и потом увядают через несколько дней, превращаясь в прах. Он подчеркнул, что этот прах присущ человеческому праху тоже. Священник посоветовал приходить на могилы к близким и родственникам с молитвой и настоящими цветами.

Инициативу о том, что с российских кладбищ следует убрать пластиковые цветы в интервью изданию выдвинул депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

По его словам, граждане недооценивают опасность декораций для здоровья людей и экологии.

Ранее упавшее дерево придавило женщину, пришедшую в Пасху на кладбище в Новосибирске.

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