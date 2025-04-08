Житель Барнаула раскритиковал вывешенный ко Дню Победы баннер

Историк из Барнаула Вадим Чутчев раскритиковал плакат с шестипалым солдатом, размещенный на здании министерства образования и науки Алтайского края ко Дню Победы. Фото баннера он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Чутчев допустил, что картинка была создана с помощью искусственного интеллекта. На это указывает, в частности, то, что у одного из солдат на руке шесть пальцев.

«Весьма любопытный баннер предлагает всем проходящим мимо «гордиться Победой». Плакат, видимо, «блестяще» создан ИИ, другого объяснения изображенной несуразице нет», — написал Чутчев.

По его словам, на баннере изображены не солдаты Красной Армии, а «некие улыбающиеся радостные картинки в смеси американской и китайской формы с размытыми красными точками».

Историк задается вопросом, кто мог согласовать этот «шедевр» современных технологий».

Минобразования Алтайского края пока никак не комментировало ситуацию.

В конце февраля картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» художника Ильдара Акжигитова, скандал вокруг которой в российском сегменте интернета не утихает в последнюю неделю, выехала из стен кабинета скандального заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Дамира Мухетдинова. В работе художника многие увидели русофобию и сочли нахождение картины на рабочем месте Мухетдинова некорректным. Зампред ДУМ убрал изображение монголов, пирующих на телах русских, из своего кабинета 20 февраля, но при этом отверг все обвинения в свой адрес. Что говорят в сети о ситуации вокруг скандальной картины — в материале «Газеты.Ru».

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