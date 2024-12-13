Названо число пострадавших в результате крушения аттракциона в Англии

13 человек пострадали на рождественской ярмарке при обрушении аттракциона в английском Бирмингеме. Два человека госпитализированы с травмами, которые не представляют опасности для жизни, сообщает британская газета Telegraph, ссылаясь на представителя службы скорой помощи.

«Прибывшая бригада обнаружила 13 пострадавших. Две женщины были обследованы медиками, у них выявлены несущественные травмы, и они были доставлены в больницу Мидлендского столичного университета», — отмечается в сообщении.

Всем остальным пострадавшим была оказана помощь на месте, после чего они были отпущены.

Об обрушении аттракциона сообщалось в ночь на 13 декабря. Полиция и службы экстренной помощи прибыли на место инцидента. Медики также прибыли к месту происшествия.

1 декабря на морском курорте Трувиль недалеко от Парижа во время рождественского фестиваля конструкция с металлической птицей рухнула на толпу.

Ранее в Германии более 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения.