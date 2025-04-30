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В Риме ограбили епископа, прибывшего на похороны папы Римского Франциска

Епископа Николо Ансельми, прибывшего на похороны папы Римского, ограбили в метро
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Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Епископа итальянского города Римини Николо Ансельми, прибывшего на похороны папы Римского Франциска в Ватикане, ограбили в римском метро. Об этом сообщает Roma Today.

Отмечается, что священнослужителя ограбили на станции метро «Термини» после того, как он побывал на церемонии прощания с понтификом. Вернувшись в Римини, епископ сообщил о краже карабинерам (полиции — прим. ред.).

У Ансельми украли купюры и кредитные карты, последние он успел заблокировать.

Издание отмечает, что во время прощания с папой Римским итальянская столица зарекомендовала себя как благодатная почва для карманников. В Рим прибыло огромное количество туристов, верующих, религиозных деятелей, политиков. Все это потребовало значительного усиления мер безопасности.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля. Ему было 88 лет. Месса в память о понтифике состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Согласно завещанию главы католической церкви, его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Ранее Трамп заявил о готовности стать папой Римским.

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