Кузбасские гаишники устроили «голливудскую» погоню за мотоциклистом

В городе Полысаеве Кемеровской области сотрудники ГАИ устроили «голливудскую» погоню за нарушителем на мотоцикле – все происходило в парке, где правоохранителям приходилось маневрировать между деревьями, сообщает Сiбдепо.

Очевидцы снимали происходящее на камеру, в соцсетях уже появились многочисленные видеоролики. На них видно, как молодой человек за рулем мотоцикла стремится уйти от преследующих его сотрудников ГАИ, в результате чего всем приходится маневрировать между многочисленными деревьями. Чем закончилась погоня, на данный момент не уточняется.

До этого в Казани 15-летний подросток на Lada устроил гонки с полицейскими после того, как проехал на красный сигнал светофора. В итоге к ответственности привлекли родителей юного водителя, а ВАЗ-2109 забрали на спецстоянку.

Ранее в Ленобласти пьяный рецидивист сбил полицейского и пытался скрыться с места.