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В Ленобласти пьяный рецидивист сбил полицейского и пытался скрыться с места

В Ленобласти водителя задержали за погоню

Водителя поймали в Ленобласти после погони. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Речной улице. По данным ведомства, правоохранители заметили машину марки Hyundai, его остановили, водитель был пьян.

«На законное требование полицейских выйти из автомобиля, водитель заблокировал двери и продолжил движение, зацепив автомобилем инспектора ДПС», – сообщается в публикации.

На кадрах заметно, как мужчина держался за машину во время движения, но в какой-то момент упал на проезжую часть.

Полицейские бросились за ним. В какой-то момент мужчина остановился и пытался сбежать, бросив машину, но его задержали. Выяснилось, что ранее водителя уже привлекали к ответственности. В отношении задержанного составили несколько административных протоколов.

Полицейскому понадобилась помощь медиков, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее в США мужчина предложил полицейским выпить водки во время погони.

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