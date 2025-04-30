В Омской области отменили запрет на массовые мероприятия, введенный в 2020 году

В Омской области отменили введенный в 2020 году режим повышенной готовности, сообщает Telegram-канал «ТАСС/Сибирь».

Об этом агентству сообщила пресс-секретарь губернатора региона Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

Отмечается, что режим повышенной готовности запрещал проведение массовых мероприятий.

До этого «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу губернатора Северной столицы писала, что власти Петербурга решили оставить в силе ковидные ограничения до конца 2025 года, несмотря на стабилизацию эпидситуации.

Пандемия SARS-CoV-2 началась со вспышки в китайском Ухане в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на январь 2025 года зарегистрировано свыше 777 миллионов случаев заболевания по всему миру.

Ранее россиянам напомнили о долгосрочных последствиях коронавируса.