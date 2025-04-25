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Врач перечислила ошибки по уходу за кожей, приводящие к ее раннему старению

Врач Алифанова: средства по уходу за кожей следует подбирать с косметологом
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Shutterstock/Marina Demeshko

Одна из главных ошибок многих женщин по уходу за кожей — использование SPF-крема только летом. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-косметолог, хирург Валерия Алифанова.

«У нас есть ультрафиолетовые лучи, которые круглогодично воздействуют. Они проникают через стекла офисов, машин и запускают процесс окисления, вырабатывают в коже свободные радикалы, которые действуют повреждающе — это называется фотостарение», — объяснила специалист.

Еще одна ошибка, по ее словам, — неправильный подбор средств по уходу. В данном вопросе важно консультироваться с врачом-косметологом, а не следовать сарафанному радио, подчеркнула Алифанова.

Врач-дерматовенеролог, косметолог Института пластической хирургии и косметологии Наталья Индилова до этого объяснила, как ухаживать за кожей лица весной.

Прежде всего, она советует выполнить профессиональную чистку — механическую или ультразвуковую, а также использовать щадящие скрабы дома. По ее словам, это позволит избавиться от ороговевших частиц и выровнять кожу. Кроме того, важно увлажнять кожные покровы с помощью уходовых средств с гиалуроновой кислотой. Еще один важный этап — защита от воздействия солнца.

Ранее россиянам рассказали, как быстро восстановиться после косметологических процедур.

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